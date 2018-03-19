У Техасі здетонувала четверта посилка, є постраждалі

18 березня в американському місті Остін, штат Техас, знову вибухнула посилка. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Раніше у місті всього за добу вибухнули дві посилки, в результаті – двоє людей загинули.

Цього разу постраждалі – велосипедисти. Правоохоронці припускають, що посилка могла здетонувати через те, що вони зачепили провід під час руху.

Читайте також: Від вибуху гранати на Донеччині загинув юний прикордонник

За останній місяць в Остіні було 4 подібних інциденти. У всіх випадках вибухнули пакунки, які жертви відкривали на порозі будинків. При цьому, їх не доставляли поштою чи кур'єром. Тож їхнє походження невідоме.

Наразі поліція з'ясовує, чи пов'язаний останній вибух з трьома попередніми, та радить мешканцям міста не залишати будинки. За будь-яку інформацію про організаторів цих вибухів обіцяють винагороду у 115 тисяч доларів.

Карта вибухів через пакунки невідомого походження у Техасі