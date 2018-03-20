Вибух у центрі Кишинева, є жертви: у мережі публікують моторошні кадри

У центрі столиці Молдови Кишиневі вдень 20 березня стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше 2 людини.

За даними місцевих ЗМІ, вибух стався у продуктовому магазині в центрі міста.

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Видання Deschide.md пише, що інцидент стався після сварки двох покупців з продавцем, який відмовився продати їм алкоголь. Як наслідок, один із чоловіків підірвав ручну гранату.

Сам підривник загинув, помер також і продавець. Ще двоє людей зазнали поранень.

В мережі з'явилось відео, на якому видно, одне тіло, що лежить на снігу біля автомобіля, а інше тіло чоловіка лежить просто у дверях магазину.

Очевидець молдовською розповідає, що сталось на місці вибуху.

Дивіться відео з місця вибуху у магазині в центрі Кишинева (18+):