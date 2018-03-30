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Сложная погода на выходные: в каких областях Украины стоит быть осторожными

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Паводок на Закарпатье 2017 года
Паводок на Закарпатье 2017 года / Фото из открытых источников

Гидрометцентр предупреждает о штормовом ветре и значительном повышении уровня воды в реках.

В некоторых областях Украины 31 марта ожидаются порывы сильного ветра. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, в субботу днем ​​в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

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Также, по данным Укргидрометцентра, 31 марта – 2 апреля возможно повышение уровней воды на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской областях. Поднятие в отдельных водоемах до 2,5 м состоится в связи с ожидаемыми дождями и снеготаянием.

В частности, из берегов выйдут реки Боржава, Тиса; притока Сяна и Днестра, Припяти и Западного Буга. Возможны затопления сельскохозяйственных угодий и автодорог, оползни подтопленной почвы.

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Также сообщают о подтоплении в Одесской области: Дунай в районе города Вилково уже имеет опасный уровень воды на 5-15 см выше, чем сниженные незаселенные участки города. Этот уровень в ближайшие дни сохранится и даже может повыситься еще на 10 см.

Может пострадать от весеннего половодья также Ренийский морской торговый порт, важный транспортный узел Украины, расположенный на левом берегу Дуная. По прогнозам, 3-5 апреля уровень воды будет расти. Подтопление причалов начнется, если он поднимется еще на 18 см.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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