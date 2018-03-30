Прогноз погоди на 31 березня: в Україні потепліє, проте литимуть дощі
Погода в Україні 31 березня стане значно теплішою в усіх областях. Проте в частині України в суботу литимуть дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"31 березня дощі очікуються у західних та північних областях, прилетить поривчастий вітер. Проте все ж він милий, цей березень, бо в Україні суттєво потепліє. Протягом дня +9+15 градусів!", – мовиться у повідомленні синоптика.
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Згідно з даними Укргідрометцентру, дощі в суботу пройдуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Хмельницькій областях заходу України.
Окрім того, дощитиме і на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.
Водночас 31 березня сонячно та без опадів буде на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, в Криму, на Запоріжжі, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині.
У Києві в суботу очікується дощ та поривчастий вітер. Денна температура повітря становитиме +10+12 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 31 березня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +12…+14
Вінниця – +13…+15
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +10…+12
Суми – +8…+10
Полтава – +12…+14
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +8…+10
Харків – +8…+10
Київ – +12…+14