16:55
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 31 березня: в Україні потепліє, проте литимуть дощі

198 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на суботу, 31 березня
Прогноз погоди в Україні на суботу, 31 березня / Фото з вільних мереж

Погода в Україні 31 березня стане значно теплішою в усіх областях. Проте в частині України в суботу литимуть дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"31 березня дощі очікуються у західних та північних областях, прилетить поривчастий вітер. Проте все ж він милий, цей березень, бо в Україні суттєво потепліє. Протягом дня +9+15 градусів!", – мовиться у повідомленні синоптика.

Читайте також: В Україні у квітні випаде сніг: названі дати

Згідно з даними Укргідрометцентру, дощі в суботу пройдуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Хмельницькій областях заходу України.

Окрім того, дощитиме і на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Водночас 31 березня сонячно та без опадів буде на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, в Криму, на Запоріжжі, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині.

У Києві в суботу очікується дощ та поривчастий вітер. Денна температура повітря становитиме +10+12 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 31 березня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +12…+14

Вінниця – +13…+15

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +10…+12

Суми – +8…+10

Полтава – +12…+14

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +8…+10

Харків – +8…+10

Київ – +12…+14

Прогноз погоди в Україні на 31 березня
Прогноз погоди на 31 березня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Спецназівець: Донбас для росіян – це полігон, вони приїжджають вчитися воювати
сьогодні, 16:01 Спецназівець: Донбас для росіян – це полігон, вони приїжджають вчитися воювати
Євгенія Мазур 538
Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
сьогодні, 15:01 Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
Дід Панас 687
Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
сьогодні, 13:01 Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
Яніна Ткачук 262
Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
сьогодні, 12:00 Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
Наталія Лебідь 1754
Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
сьогодні, 08:46 Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
Дмитро Снєгирьов 1371
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук