Прогноз погоди на 31 березня: в Україні потепліє, проте литимуть дощі

Погода в Україні 31 березня стане значно теплішою в усіх областях. Проте в частині України в суботу литимуть дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"31 березня дощі очікуються у західних та північних областях, прилетить поривчастий вітер. Проте все ж він милий, цей березень, бо в Україні суттєво потепліє. Протягом дня +9+15 градусів!", – мовиться у повідомленні синоптика.

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Згідно з даними Укргідрометцентру, дощі в суботу пройдуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Хмельницькій областях заходу України.

Окрім того, дощитиме і на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Водночас 31 березня сонячно та без опадів буде на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, в Криму, на Запоріжжі, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині.

У Києві в суботу очікується дощ та поривчастий вітер. Денна температура повітря становитиме +10+12 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 31 березня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +12…+14

Вінниця – +13…+15

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +10…+12

Суми – +8…+10

Полтава – +12…+14

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +8…+10

Харків – +8…+10

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на 31 березня від Укргідрометцентру