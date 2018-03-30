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Прогноз погоды на 31 марта: в Украине потеплеет, однако будут лить дожди

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Прогноз погоды в Украине на субботу, 31 марта
Прогноз погоды в Украине на субботу, 31 марта / Фото из свободных источников

Погода в Украине 31 марта станет значительно теплее во всех областях. Однако в части Украины в субботу будут лить дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"31 марта дожди ожидаются в западных и северных областях, прилетит порывистый ветер. Однако все же он милый, этот март, потому что в Украине существенно потеплеет. В течение дня + 9 + 15 градусов!", – говорится в сообщении синоптика.

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Согласно данным Укргидрометцентра, дожди в субботу пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Винницкой и Хмельницкой областях запада Украины.

Кроме того, дождливо и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В то же время 31 марта солнечно и без осадков будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, в Крыму, на Запорожье, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

В Киеве в субботу ожидается дождь и порывистый ветер. Дневная температура воздуха составит + 10 + 12 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 31 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17

Львов – +13…+15

Ивано-Франковск – +12…+14

Тернополь – +12…+14

Черновцы – +13…+15

Хмельницкий – +13…+15

Луцк – +12…+14

Ровно – +12…+14

Житомир – +12…+14

Винница – +13…+15

Одесса – +9…+11

Николаев – +12…+14

Херсон – +12…+14

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +12…+14

Чернігів – +10…+12

Суммы – +8…+10

Полтава – +12…+14

Днепр – +11…+13

Запорожье – +10…+12

Донецк – +8…+10

Луганск – +8…+10

Харьков – +8…+10

Киев – +12…+14

Прогноз погоди в Україні на 31 березняПрогноз погоды на 31 марта от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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