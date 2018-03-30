Прогноз погоды на 31 марта: в Украине потеплеет, однако будут лить дожди
Погода в Украине 31 марта станет значительно теплее во всех областях. Однако в части Украины в субботу будут лить дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"31 марта дожди ожидаются в западных и северных областях, прилетит порывистый ветер. Однако все же он милый, этот март, потому что в Украине существенно потеплеет. В течение дня + 9 + 15 градусов!", – говорится в сообщении синоптика.
Читайте также: В Украине в апреле выпадет снег: названы даты
Согласно данным Укргидрометцентра, дожди в субботу пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Винницкой и Хмельницкой областях запада Украины.
Кроме того, дождливо и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
В то же время 31 марта солнечно и без осадков будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, в Крыму, на Запорожье, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
В Киеве в субботу ожидается дождь и порывистый ветер. Дневная температура воздуха составит + 10 + 12 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 31 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15…+17
Львов – +13…+15
Ивано-Франковск – +12…+14
Тернополь – +12…+14
Черновцы – +13…+15
Хмельницкий – +13…+15
Луцк – +12…+14
Ровно – +12…+14
Житомир – +12…+14
Винница – +13…+15
Одесса – +9…+11
Николаев – +12…+14
Херсон – +12…+14
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +12…+14
Чернігів – +10…+12
Суммы – +8…+10
Полтава – +12…+14
Днепр – +11…+13
Запорожье – +10…+12
Донецк – +8…+10
Луганск – +8…+10
Харьков – +8…+10
Киев – +12…+14