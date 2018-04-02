Непогода в Украине: почти 200 населенных пунктов обесточены

192 населенных пункта в восьми областях Украины обесточены из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.

Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В результате осложнения погодных условий (порывов ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач "обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская – 112, Житомирская – 34, Волынская – 15, Кировоградская – 12, Черкасская – 12, Николаевская – 5, Днепропетровская – 1 и Луганская – 1. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении.

Спасатели сообщают, что к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

К слову, Гидрометцентр предупреждает о штормовом ветре и значительном повышении уровня воды в реках.