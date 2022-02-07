Температура воздуха в Украине днем будет плюсовой. Только в Киеве столбики термометров могут опуститься до -1 градуса.

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Где будет падать мокрый снег:

в Ужгороде,

Львове,

Ивано-Франковске,

Луцке,

Сумах.

В каких регионах прогнозируют дождь:

в Харькове,

Полтаве,

Луганске,

Донецке,

Запорожье,

Днепре,

Одессе,

Николаеве,

Херсоне,

Симферополе.

В остальных областях Украины будет сухо, однако все равно пасмурно.

Выше всего температура воздуха поднимется в южных областях – до +5...+7 градусов. В центре столбики термометров будут колебаться около нуля.

Киевлян предупреждают о порывистом и сильном северо-западном ветре. Местами порывы составят до 15–18 метров в секунду.

Осадки спровоцирует циклон Roxana

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в фейсбуке объяснила, что такую погоду спровоцирует противостояние фронтов циклона Roxana и антициклона. Осадки пройдут лишь во второй половине дня. Также известно, что ветер будет достигать штормовых порывов.

Прогноз погоды в городах Украины 7 февраля

Ужгород – +3...+5

Львов – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – + 4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – + 5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – +1...+3

Днепр – + 2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – + 2...+4

Луганск – + 2...+4

Харьков – + 2...+4

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 8 февраля / Карта Укргидрометцентра