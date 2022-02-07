Температура воздуха в Украине днем будет плюсовой. Только в Киеве столбики термометров могут опуститься до -1 градуса.
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Где будет падать мокрый снег:
- в Ужгороде,
- Львове,
- Ивано-Франковске,
- Луцке,
- Сумах.
В каких регионах прогнозируют дождь:
- в Харькове,
- Полтаве,
- Луганске,
- Донецке,
- Запорожье,
- Днепре,
- Одессе,
- Николаеве,
- Херсоне,
- Симферополе.
В остальных областях Украины будет сухо, однако все равно пасмурно.
Выше всего температура воздуха поднимется в южных областях – до +5...+7 градусов. В центре столбики термометров будут колебаться около нуля.
Киевлян предупреждают о порывистом и сильном северо-западном ветре. Местами порывы составят до 15–18 метров в секунду.
Осадки спровоцирует циклон Roxana
Синоптик Наталка Диденко на своей странице в фейсбуке объяснила, что такую погоду спровоцирует противостояние фронтов циклона Roxana и антициклона. Осадки пройдут лишь во второй половине дня. Также известно, что ветер будет достигать штормовых порывов.
Прогноз погоды в городах Украины 7 февраля
Ужгород – +3...+5
Львов – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – + 4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – + 5...+7
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – +1...+3
Днепр – + 2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – + 2...+4
Луганск – + 2...+4
Харьков – + 2...+4
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 8 февраля / Карта Укргидрометцентра