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      Штормовой ветер и морозы: синоптик предупреждает о резком изменении погоды

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      Киев засыпало снегом
      Киев засыпало снегом / Фото из соцсетей

      В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, в Украине ожидаются резкие изменения погоды. А вот снежные метели немного утихнут.

      Такой прогноз сделала украинский синоптик Наталья Диденко.

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      В субботу, 15 декабря, в Украине похолодает до небольших морозов, а осадки постепенно прекратятся. Уже 16 декабря в западных регионах Украины потеплеет, однако вместе с этим туда придут мощные осадки и штормовой ветер,
      – отмечает эксперт.

      Так, на остальной территории Украины в воскресенье, 16 декабря, должно быть сухо и ветрено.

      Добавим, что мощные снегопады в Украине наделали немалый вред. Так, по состоянию на утро четверга, 13 декабря, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6 областях.

      Ранее, 12 декабря, Киев засыпало снегом и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды, в столице могут закрыть местные школы и детские сады.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 13 декабря
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