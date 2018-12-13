Штормовой ветер и морозы: синоптик предупреждает о резком изменении погоды

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, в Украине ожидаются резкие изменения погоды. А вот снежные метели немного утихнут.

Такой прогноз сделала украинский синоптик Наталья Диденко.

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В субботу, 15 декабря, в Украине похолодает до небольших морозов, а осадки постепенно прекратятся. Уже 16 декабря в западных регионах Украины потеплеет, однако вместе с этим туда придут мощные осадки и штормовой ветер,

– отмечает эксперт.

Так, на остальной территории Украины в воскресенье, 16 декабря, должно быть сухо и ветрено.

Добавим, что мощные снегопады в Украине наделали немалый вред. Так, по состоянию на утро четверга, 13 декабря, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6 областях.

Ранее, 12 декабря, Киев засыпало снегом и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды, в столице могут закрыть местные школы и детские сады.