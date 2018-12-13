Штормовий вітер та морози: синоптик попереджає про різку зміну погоди

У найближчі вихідні, 15 і 16 грудня, в Україні очікуються різкі зміни погоди. А ось снігові заметілі дещо вщухнуть.

Такий прогноз зробила український синоптик Наталка Діденко.

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У суботу, 15 грудня, в Україні похолодає до невеликих морозів, а опади поступово припиняться. Вже 16 грудня у західних регіонах України потепліє, проте разом із цим туди прийдуть потужні опади та штормовий вітер,

– зазначає експерт.

Так, на решті території України у неділю, 16 грудня, має бути сухо і вітряно.

Додамо, що потужні снігопади в Україні наробили чималої шкоди. Так, станом на ранок четверга, 13 грудня, через снігопади та сильний вітер в Україні без електропостачання опинились 170 населених пунктів у 6 областях.

Раніше, 12 грудня Київ засипало снігом і до міста заборонили в’їжджати вантажівкам. У разі ще більшого погіршення погоди, у столиці можуть закрити місцеві школи та дитячі садки.