Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Что известно о деле?

Жителю Киева 11 ноября 2024 года наложили штраф в размере 17 тысяч гривен за нарушение правил воинского учета в особый период. Причиной стало то, что мужчина по достижении 27 лет не стал на учет по месту жительства. Штраф наложил начальник Дарницкого районного ТЦК и СП.

На следующий день гражданин добровольно уплатил сумму, но обжаловал постановление в суде. Уже 30 декабря 2024 года суд отменил его, признав привлечение к ответственности незаконным.

Несмотря на это, уплаченные средства не вернули, и мужчина подал новый иск к ТЦК и Государственной казначейской службе о возврате безосновательно удержанных средств.

Суд встал на его сторону, указав, что после отмены штрафа государство обязано вернуть деньги согласно статье 1212 Гражданского кодекса.

В решении Дарницкого районного суда города Киева сказано, что даже если ТЦК не подал запрос на возврат денег, это не лишает человека права на защиту.

В то же время юрист Клим Братковский в комментарии РБК-Украина пояснил, что согласно Гражданскому кодексу, имущество, полученное без достаточного правового основания, должно быть возвращено. Отмена штрафа автоматически делает уплаченные средства такими, что безосновательно находятся в бюджете.

Юрист также отметил, что истец воспользовался правовым заключением Верховного Суда, который признает возможность возврата таких средств, если постановление о взыскании было отменено.

К слову, до 31 июля украинцы, которым в 2025 году исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет.