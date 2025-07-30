Заметим, что те, кто не стал на учет в указанный срок, смогут пройти процедуру постановки на воинский учет призывников только после личного прибытия в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

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Какие документы нужны для постановки на учет?

Процедура постановки на воинский учет призывников происходит двумя путями: через электронную идентификацию с уточнением персональных данных в соответствующем электронном кабинете или путем личного прибытия в районный (городской) ТЦК, где необходимо предоставить определенный перечень документов.

Для постановки на воинский учет призывников нужны следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины;

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии такого статуса);

идентификационный код;

документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;

свидетельство или диплом об образовании;

документы, подтверждающие обучение или трудоустройство;

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Стоит отметить, что постановка на воинский учет не является призывом на срочную службу. Военный учет призывников ведется с целью оценки человеческого потенциала, образовательного уровня и личных качеств граждан.