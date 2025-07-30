Возможна ли мобилизация после 55 лет и до 25 лет – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о мобилизационном возрасте в Украине?

Согласно законодательству, мобилизации подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, при условии наличия для этого оснований (отсутствие отсрочки или бронирования, пригодность к службе и так далее). Поэтому мужчин в возрасте 18 – 24 года (у которых еще не открыта категория воинского учета) пока не призывают на службу.

Однако они могут служить по проекту "Контракт 18 – 24", который официально запустили в феврале 2025 года как добровольную форму привлечения граждан в возрасте от 18 до 24 лет к службе в Вооруженных Силах. Этот контракт не является мобилизацией, а предлагает добровольную годовую службу, целью которой является создание профессионального резерва молодежи, которая не подлежит обязательному призыву по возрасту.

Контракт предоставляет финансовые стимулы: общую единовременную выплату в размере миллиона гривен, которая выплачивается тремя частями. Кроме того, ежемесячное денежное обеспечение может достигать примерно 120 000 гривен в зависимости от участия в боевых задачах или выполнения специализированных функций.

Заметим, что служба длится один год и предусматривает обязательное участие в боевых действиях не менее шести месяцев в зоне активных боевых действий. Контрактник получает подготовку в формате базовой общевойсковой подготовки, профессиональных курсов и адаптации в бригаде.

Предоставление должности происходит на основании выбранной специализации, которая включает боевые роли (стрелок, гранатометчик, разведчик и так далее), причем кандидаты имеют возможность выбирать подразделение из перечня утвержденных, в частности в Силах обороны, Нацгвардии или территориальной обороне.

Лица, заключившие контракт и отслужившие полный срок, получают автоматическую отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после демобилизации и не подлежат призыву по мобилизации в течение этого года.

Соответствующие заявки принимаются через официальный сайт проекта 18-24.army.gov.ua или через мобильное приложение Резерв+. После регистрации кандидат проходит консультацию с рекрутером, профессионально-психологическое тестирование и ВЛК в приоритетном порядке.

Решение о принятии принимается в течение нескольких рабочих дней, при необходимости рекрутер сообщает кандидату о причине отказа.

Участники проекта имеют возможность воспользоваться социальными гарантиями: компенсация аренды жилья во время службы, доступ к образованию после завершения контракта с государственной поддержкой, льготные условия ипотеки под 0%, бесплатное медицинское обслуживание. Кроме этого, после выполненной службы они имеют право на выезд за границу без ограничений.

По возрастной группе старших – то мобилизация в Украине останавливается на 60 годах. Для мужчин в возрасте 50 – 60 лет не предусмотрено автоматического увольнения: их могут призывать на службу, причем преимущественно на те должности и в части, где нужны их умения и опыт.

Сейчас мобилизация мужчин в возрасте 55+ происходит "по необходимости специальностей", то есть если в армии есть нехватка работников определенного профиля, то и в этой группе могут направить на службу.