Чи можлива мобілізація після 55 років та до 25 років – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про мобілізаційний вік в Україні?

Згідно із законодавством, мобілізації підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 25 до 60 років, за умови наявності для цього підстав (відсутність відстрочки чи бронювання, придатність до служби тощо). Відтак чоловіків віком 18 – 24 роки (в яких ще не відкрита категорія військового обліку) наразі не призивають на службу.

Проте вони можуть служити за проєктом "Контракт 18 – 24", який офіційно запустили у лютому 2025 року як добровільну форму залучення громадян віком від 18 до 24 років до служби в Збройних Силах. Цей контракт не є мобілізацією, а пропонує добровільну річну службу, метою якої є створення професійного резерву молоді, яка не підлягає обов’язковому призову за віком.

Контракт надає фінансові стимули: загальну одноразову виплату у розмірі мільйона гривень, яка виплачується трьома частинами. Крім того, щомісячне грошове забезпечення може сягати приблизно 120 000 гривень залежно від участі в бойових завданнях чи виконання спеціалізованих функцій.

Зауважимо, що служба триває один рік й передбачає обов’язкову участь у бойових діях не менше шести місяців у зоні активних бойових дій. Контрактник отримує підготовку у форматі базової загальновійськової підготовки, фахових курсів та адаптації у бригаді.

Надання посади відбувається на підставі обраної спеціалізації, яка включає бойові ролі (стрілець, гранатометник, розвідник тощо), причому кандидати мають можливість обирати підрозділ з переліку затверджених, зокрема у Силах оборони, Нацгвардії чи територіальній обороні.

Особи, які уклали контракт та відслужили повний строк, отримують автоматичну відстрочку від мобілізації на 12 місяців після демобілізації та не підлягають призову за мобілізацією протягом цього року.

Відповідні заявки приймаються через офіційний сайт проєкту 18‑24.army.gov.ua або через мобільний застосунок Резерв+. Після реєстрації кандидат проходить консультацію з рекрутером, професійно-психологічне тестування та ВЛК у пріоритетному порядку.

Рішення про прийняття ухвалюється упродовж кількох робочих днів, при потребі рекрутер повідомляє кандидата про причину відмови.

Учасники проєкту мають можливість скористатися соціальними гарантіями: компенсація оренди житла під час служби, доступ до освіти після завершення контракту за державною підтримкою, пільгові умови іпотеки під 0%, безплатне медичне обслуговування. Окрім цього, після виконаної служби вони мають право на виїзд за кордон без обмежень.

Щодо вікової групи старших – то мобілізація в Україні зупиняється на 60 роках. Для чоловіків віком 50 – 60 років не передбачено автоматичного звільнення: їх можуть призивати на службу, причому переважно на ті посади та в частини, де потрібні їхні вміння та досвід.

Наразі мобілізація чоловіків віком 55+ відбувається "за потребою спеціальностей", тобто якщо в армії є нестача працівників певного профілю, то й в цій групі можуть направити на службу.