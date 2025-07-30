Зауважимо, що ті, хто не став на облік у зазначений строк, зможуть пройти процедуру взяття на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.

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Які документи потрібні для постановки на облік?

Процедура взяття на військовий облік призовників відбувається двома шляхами: через електронну ідентифікацію з уточненням персональних даних у відповідному електронному кабінеті або шляхом особистого прибуття до районного (міського) ТЦК, де необхідно надати визначений перелік документів.

Для взяття на військовий облік призовників потрібні такі документи:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності такого статусу);

ідентифікаційний код;

документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

свідоцтво або диплом про освіту;

документи, що підтверджують навчання або працевлаштування;

чотири фото 35 на 45 міліметрів (без головного убору).

Варто зазначити, що постановка на військовий облік не є призовом на строкову службу. Військовий облік призовників ведеться з метою оцінки людського потенціалу, освітнього рівня та особистих якостей громадян.