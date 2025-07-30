Зауважимо, що ті, хто не став на облік у зазначений строк, зможуть пройти процедуру взяття на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.
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Які документи потрібні для постановки на облік?
Процедура взяття на військовий облік призовників відбувається двома шляхами: через електронну ідентифікацію з уточненням персональних даних у відповідному електронному кабінеті або шляхом особистого прибуття до районного (міського) ТЦК, де необхідно надати визначений перелік документів.
Для взяття на військовий облік призовників потрібні такі документи:
- паспорт громадянина України;
- витяг з реєстру територіальної громади;
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності такого статусу);
- ідентифікаційний код;
- документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- свідоцтво або диплом про освіту;
- документи, що підтверджують навчання або працевлаштування;
- чотири фото 35 на 45 міліметрів (без головного убору).
Варто зазначити, що постановка на військовий облік не є призовом на строкову службу. Військовий облік призовників ведеться з метою оцінки людського потенціалу, освітнього рівня та особистих якостей громадян.