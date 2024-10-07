Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 12093, обнародованном на сайте Верховной Рады Украины. Это означает, что если соответствующий документ примут, то граждане смогут платить вдвое меньше.

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В Раде предлагают уменьшить штраф за неуточнение данных

Законопроект № 12093 зарегистрировали в Раде еще на днях, 4 октября, и уже сегодня такой документ направили на рассмотрение Комитета. Согласно информации, указанной в пояснительной записке, законопроект предусматривает:

предоставление возможности гражданам при добровольном обращении для уточнения персональных данных уплаты 50% от минимального размера штрафа по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение мобилизации и воинского учета;

наполнение государственного бюджета за счет добровольной уплаты лицом штрафов за административное правонарушение;

стимулирование военнообязанных граждан уточнять свои данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Таким образом в случае одобрения вышеупомянутого законопроекта граждане смогут оплатить штраф в размере не 17 тысяч гривен, как это есть сейчас, а только половину суммы, то есть 8,5 тысяч гривен.

Однако напомним, что если человек проигнорировал приглашение в ТЦК, за что заплатил штраф, и все равно не обновил свои данные, тогда он может наступить уголовная ответственность.