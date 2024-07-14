Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк. По его словам, штраф можно также получить за непрохождение ВВК.

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За что можно получить штраф

После того, как 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, все военнообязанные должны были обновить свои данные в течение двух месяцев.

Отвечая на вопрос, будет ли оштрафован человек, который обновил свои данные, но на ВВК не пришел, Андрусяк объяснил, что закон предусматривает, что обновление данных гражданами это отдельный вид воинской обязанности.

В то же время в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации есть еще одна обязанность граждан. По его словам, речь идет о прохождении медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы.

Таким образом это разные два так называемых выполнения воинской обязанности. Законодательством предусмотрено, что за отдельные правонарушения должны накладываться отдельные штрафы,

– говорит представитель Минобороны.

В то же время, согласно разъяснениям оборонного ведомства, законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы.

Министерство обороны подчеркивает, что при обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВЛК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.

В частности, по его словам, граждане должны были обновить три основные категории своих военно-учетных данных. К ним относятся место жительства, номер телефона и электронный адрес в случае его наличия.

"Предусмотрено наложение штрафов за выявленные административные правонарушения в течение трех месяцев с момента выявления этого правонарушения до одного года с момента его совершения", – отметил Андрусяк.

Поэтому граждане, которые не обновят свои военно-учетные данные до 16 июля, могут быть привлечены к административной ответственности и получить штраф, который колеблется в пределах от 17 000 до 25 000 гривен.

Напомним, что до 16 июля граждане должны были обновить место своего проживания, номер телефона и электронный адрес. Обновление можно сделать через ТЦК, ЦНАПах или приложении Резерв +. Сейчас около 3 миллионов украинцев уже обновили свои данные. В то же время потребности ВСУ значительно меньше. Призовут не всех, кто обновил данные.