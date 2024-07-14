Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк. За його словами, штраф можна також отримати за непроходження ВЛК.

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За що можна отримати штраф

Після того, як 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, усі військовозобов'язані мали оновити свої дані протягом двох місяців.

Відповідаючи на запитання, чи буде оштрафована людина, яка оновила свої дані, але на ВЛК не прийшла, Андрусяк пояснив, що закон передбачає, що оновлення даних громадянами це окремий вид військового обов'язку.

Водночас у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є ще один обов'язок громадян. За його словами, йдеться про проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.

Таким чином це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи,

– каже представник Міноборони.

Водночас згідно з роз'ясненнями оборонного відомства, наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.



Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії.

Зокрема, за його словами, громадяни повинні були оновити три основні категорії своїх військово-облікових даних. До них належать місце проживання, номер телефону та електронна адреса у разі її наявності.

"Передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення", – наголосив Андрусяк.

Тож громадяни, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності та отримати штраф, який коливається у межах від 17 000 до 25 000 гривень.

Нагадаємо, що до 16 липня громадяни мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. Оновлення можна зробити через ТЦК, ЦНАПах або застосунку Резерв+. Наразі близько 3 мільйонів українців вже оновили свої дані. Водночас потреби ЗСУ значно менші. Призовуть не всіх, хто оновив дані.