"Две палочки лучше, чем одна" или "Люблю, когда она заводится" или "Будь мужчиной – смени пол" – где-то уже это все вы слышали? Не так ли? И действительно, ведь это рекламные лозунги известных украинских компаний, которые готовы на все, чтобы привлечь ваше внимание.

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Впрочем, из года в год такая реклама становится все более откровенной, пропагандирует насилие, нецензурную лексику и унижает достоинство, как мужчин, так и женщин. Эти рекламы являются ничем иным, как сексизмом, и за такую дискриминацию в Украине будут наказывать.

Реклама раздает стереотипные роли

На телевидении и на улицах много рекламы, которая, так сказать, раздает нам стереотипные роли. Так, мужчина из рекламы любит выпить, интересуется техникой и рыбалкой, имеет машину или даже лошадь, не умеет заботиться о себе. Для этого ему нужна женщина.

Также он является красавцем, спортсменом или любящим отцом, и, конечно, он никогда не плачет. В рекламе исключительно мужчинам приписывают весьма сомнительную роль семейного палача, который пьянствует и бьет жену.



В рекламах часто показывают насилие в семье / Фото Unsplash

Впрочем, по разным подсчетам около 90% дискриминационной рекламы в Украине касается женщин. И здесь можно выделить несколько образов.

Первый – заботливая мамочка, часто домохозяйка. Ее роль – мыть, убирать, полностью посвящать себя мужу и детям и, главное, быть от этого счастливой.

В рекламе моющих средств, стирального порошка лишь женщина знает, как этим пользоваться. Также только мама или жена в мире рекламы понимает, чем вылечить простуду или насморк.

Второй образ – соблазнительная богиня, которая имеет выразительные формы, как правило, полуобнаженные, которые помогают демонстрировать определенный продукт.

Такие рекламы обычно имеют сексуальный подтекст, в них женщины рекламируют строительные материалы или сантехнику, к которой на самом деле редко имеют дело.

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Гендерные роли являются дискриминацией

Все эти гендерные роли, которые приписывает нам реклама, являются дискриминацией по признаку пола, то есть сексизмом. На самом деле, как женщины, так и мужчины намного сложнее, чем наши рекламные образы.

Хотя бы потому, что можем сочетать несколько черт характера. Рекламные герои такого не умеют. Как заверила координатор проекта "Политика без сексизма" Ирина Тишко, эта объективация и оречевление имеет плохие последствия.

Маркетологи не осознают, какую ответственность, какой большой негативный вклад они вкладывают в культуру отношения полов и собственное гендерное равенство в Украине,

– подчеркнула она.

Видеть навязчивые стереотипы о мужчинах и женщинах или краснеть за рекламу с сексуальным подтекстом больше будет не нужно. Народные депутаты приняли законопроект, который запрещает сексизм и вводит ответственность за дискриминацию в рекламе.

Дискриминационная реклама в Украине

Поэтому депутаты поддержали введение таких понятий, как "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола". Это означает, что в рекламе будет запрещено показывать какое-либо преимущество одного пола над другим.



В Украине запрещают дискриминационную рекламу / Фото Unsplash

Запретят демонстрировать стереотипные роли мужчины и женщины, насилие, запретят рекламу с намеками на секс, если он не будет касаться рекламного продукта.

По словам Тишко, цивилизованные маркетологи даже в случае рекламы презервативов прибегают к чрезвычайно креативным решениям. Им не нужно обнажать кого-то, чтобы показать важность этого продукта, потому что там главное – безопасность.

Реклама без расизма

Запрещенной будет реклама, в которой будут дискриминировать по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений. Не разрешено высмеивать в рекламе имущественное положение или положение в обществе.

Обратите внимание! Если рекламодатель не будет соблюдать закон, ему грозит штраф в 10-кратном размере минимальной заработной платы. Сейчас это около 60 тысяч гривен.

Когда будет установлена стоимость рекламы, то, как объяснила Тишко, штраф составит 60 тысяч гривен. Если не будет установлена, то – 1 700.

Здесь как раз может крыться деталь манипуляции, где те, кого будут обвинять в дискриминационной рекламе, будут обходить этот момент и не подавать общую стоимость этой рекламы, чтобы избежать крупных штрафов,

– подчеркнула она.

Дискриминационная реклама в Украине была запрещенной и ранее. Впрочем, меньше ее от этого не стало. Многим рекламодателям удавалось избегать ответственности из-за пробелов в законодательных нормах. Но были случаи, когда штрафы платили.

По данным общественных организаций, ежегодно в компетентные органы поступает более 500 жалоб относительно выявленных фактов дискриминации по признаку пола в рекламе.

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Ежегодно растет количество судебных дел по рассмотрению жалоб на дискриминационную по признаку пола рекламу. Так, только в 2019 году рекламодатели уплатили более 2 миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной по признаку пола рекламы.

Куда обращаться с жалобами

Если вы увидели дискриминацию в рекламе – стоит жаловаться. Вы можете сообщить в Госпродпотребслужбу, ведь она имеет право штрафовать нарушителей.

Что же касается рекламы на телевидении и радио, то здесь стоит жаловаться в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который может даже аннулировать лицензию. Также можете обращаться в общественные организации и в офис омбудсмена.