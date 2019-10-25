Штраф и недопуск к обучению: как в Германии относятся к прививкам

Кроме дифтерии в Украине зафиксировали вспышку кори. Только за прошлую неделю корью заболели 43 человека. Больше всего случаев в Херсонской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Чаще всего люди болеют корью из-за отсутствия прививок. А вот в странах-членах Евросоюза отношение к прививкам кардинально другое.

Как в Германии правительство и родители относятся к вакцинации, рассказала в прямом эфире 24 канала украинка, живущая там, Алина Кац.

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Она отметила, что в Германии никто не заставляет родителей вакцинировать своих детей, однако они и сами проявляют такое желание.

Очень акцентируют внимание на вакцинацию против кори, дифтерии и столбняка. Относительно кори, то я не знаю, были ли ранее вспышки кори здесь. Но я знаю, что в немецком парламенте готовят законопроект к голосованию. В нем говорится о том, что вакцинация против кори является обязательной,

– сказала Алина.

После принятия этого закона родители будут обязаны вакцинировать своих детей, иначе малышей не пустят в учебные заведения. Также закон предусматривает наказание для родителей, которые отказались вакцинировать своих детей против кори. Это, в частности, штраф до 2,5 тысяч евро. Если за этот законопроект проголосуют, то он вступит в силу с марта 2020 года.



Как в Европе относятся к прививкам