22:44
25 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, сьогодні
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, сьогодні
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Штраф та не допуск до навчання: як у Німеччині ставляться до щеплень

      233 Читать новость на русском

      Окрім дифтерії в Україні зафіксували спалах кору. Лише за минулий тиждень на кір захворіли 43 людини. Найбільше випадків у Херсонській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Найчастіше люди хворіють на кір через відсутність щеплень. А от у країнах-членах Євросоюзу ставлення до щеплень кардинально інше.

      Про те, як у Німеччині уряд та батьки ставляться до вакцинації розповіла у прямому ефірі 24 каналу українка, що живе там Аліна Кац. 

      Читайте також: В яких країнах вимагають щеплень і як карають за не вакцинацію

      Вона зазначила, що у Німеччині ніхто не примушує батьків вакцинувати своїх дітей, однак вони й самі виявляють таке бажання. 

      Дуже акцентують увагу на вакцинаціях проти кору, дифтерії та правця. Щодо кору, то я не знаю, чи були раніше спалахи кору тут. Але я знаю, що у німецькому парламенті готують законопроєкт до голосування. У ньому йдеться про те, що вакцинація проти кору є обов'язковою,
      – сказала Аліна.

      Після ухвалення цього закону батьки будуть зобов'язані вакцинувати своїх дітей, бо інакше малечу не пустять до навчальних закладів. Також закон передбачає покарання для батьків, які відмовилися вакцинувати своїх дітей проти кору. Це, зокрема штраф до 2,5 тисяч євро. Якщо за цей законопроєкт проголосують, то він набуде чинності з березня 2020 року.


      Як у Європі ставляться до щеплень

      blog_ava
      Коли похолодає і прийдуть морози в Україну: прогноз
      сьогодні
      3932
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Вакцинація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      сьогодні , 22:33 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 64
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      сьогодні , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 549
      Украина захватывает Америку
      сьогодні , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 992
      Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      сьогодні , 19:30 Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      Ірина Поліщук 1452
      Що таке "Оплот": все, що варто знати про учасників стрілянини у Харкові
      сьогодні , 18:31 Що таке "Оплот": все, що варто знати про учасників стрілянини у Харкові
      Євгенія Мазур 2214
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук