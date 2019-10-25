Штраф та не допуск до навчання: як у Німеччині ставляться до щеплень

Окрім дифтерії в Україні зафіксували спалах кору. Лише за минулий тиждень на кір захворіли 43 людини. Найбільше випадків у Херсонській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Найчастіше люди хворіють на кір через відсутність щеплень. А от у країнах-членах Євросоюзу ставлення до щеплень кардинально інше.

Про те, як у Німеччині уряд та батьки ставляться до вакцинації розповіла у прямому ефірі 24 каналу українка, що живе там Аліна Кац.

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Вона зазначила, що у Німеччині ніхто не примушує батьків вакцинувати своїх дітей, однак вони й самі виявляють таке бажання.

Дуже акцентують увагу на вакцинаціях проти кору, дифтерії та правця. Щодо кору, то я не знаю, чи були раніше спалахи кору тут. Але я знаю, що у німецькому парламенті готують законопроєкт до голосування. У ньому йдеться про те, що вакцинація проти кору є обов'язковою,

– сказала Аліна.

Після ухвалення цього закону батьки будуть зобов'язані вакцинувати своїх дітей, бо інакше малечу не пустять до навчальних закладів. Також закон передбачає покарання для батьків, які відмовилися вакцинувати своїх дітей проти кору. Це, зокрема штраф до 2,5 тисяч євро. Якщо за цей законопроєкт проголосують, то він набуде чинності з березня 2020 року.



Як у Європі ставляться до щеплень