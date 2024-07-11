Всего с начала 2024 года ТЦК передали для принудительного взыскания 11 798 штрафов за нарушение учета. После 16 июля таких людей будет значительно больше и на плечи военкоматов ляжет большая нагрузка.

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Штрафы за несвоевременное обновление данных

Юрист Роман Лихачев объяснил, что в Украине около 5 – 6 миллионов людей, пригодных для прохождения службы. Он отмечает, что даже с учетом тех, кто обновил данные, на оформление штрафов для такого количества людей "надо будет десятки, если не сотни лет".

Адвокат и юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин в комментарии 24 Каналу отметил, что вопрос не в способности судебной системы, ведь не все нарушители будут оспаривать штраф в суде. Вопрос больше в способности ТЦК выписать эти штрафы.

Неизвестно, с какого периода считать день его (нарушения – 24 Канал) выявления и не будет ли днем выявления 16 июля, когда завершится уточнение данных и для ТЦК будут известны все, кто этого не сделал. Безусловно, что сумма штрафа обусловит более частые обращения в суд, чем это есть сейчас, но и способность ТЦК составлять такие материалы вовремя и качественно под вопросом,

– отмечает Золотухин.

К слову, в Минюсте разъяснили, что если человек получил штраф от ТЦК и в отношении него открыто производство, он увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства. То есть не обязательно посещать соответствующий орган государственной службы.