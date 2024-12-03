Сейчас оплатить штраф в электронном формате невозможно. Появится ли такая возможность в будущем – рассказывает 24 Канал со ссылкой на заместителя главы Минобороны по цифровизации Екатерину Черногоренко.

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Будут ли штрафы в Резерве+

По состоянию на сейчас оплатить штраф за нарушение воинского учета возможно оплатить только оффлайн. Для этого следует обратиться в ТЦК и получить квитанцию об административном нарушении.

Впрочем, в будущем такая услуга может появиться в Резерв+. Сейчас уже существует законопроект о том, чтобы была возможность оплачивать штрафы в электронном формате, однако его должны поддержать депутаты.

Мы хотим сделать в Резерв+ функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, что, если человек добровольно эмитирует квитанцию, то получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил дорожного движения,

– сообщила Черногоренко.

Заместитель министра сообщила, что сейчас есть понимание этого вопроса и как внедрить такой механизм. Если удастся принять законопроект об электронных штрафах, то уже в следующем году в Резерв + может появиться такая функция.