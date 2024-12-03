Наразі оплатити штраф в електронному форматі неможливо. Чи з'явиться така можливість у майбутньому – розповідає 24 Канал з посиланням на заступницю очільника Міноборони з цифровізації Катерину Черногоренко.

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Чи будуть штрафи у Резер+

Станом на зараз сплатити штраф за порушення військового обліку можливо сплатити лише офлайн. Для цього варто звернутися до ТЦК та отримати квитанцію про адміністративне порушення.

Втім, у майбутньому така послуга може з'явитися у Резерв+. Наразі вже існує законопроєкт про те, щоб була змога оплачувати штрафи в електронному форматі, проте його повинні підтримати депутати.

Ми хочемо зробити в Резерв+ функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроект, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил дорожнього руху,

– повідомила Черногоренко.

Заступниця міністра повідомила, що нині є розуміння цього питання та як впровадити такий механізм. Якщо вдасться прийняти законопроєкт про електронні штрафи, то вже наступного року в Резерв+ може з'явитися така функція.