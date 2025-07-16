Об этом пишет 24 Канал. Рассказал о ситуации и предложил варианты, почему это могло произойти, физик Антон Сененко.

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Массовые штрафы в Резерв+

За последние дни тысячи мужчин могли получить в Резерв+ сообщение о том, что они не обновили свои данные вовремя (то есть до 16.07.2024 года) и штраф за это нарушение составляет 17 000 гривен. А дальше следует приписка, что если оплатить сразу, то всего 8 500 гривен.

Сообщение о штрафе в приложении / фото Сененко

Сененко объяснил, что приложение видит только дату его загрузки и почему-то не видит данных от ТЦК. Предложение оплатить штраф Резерв+ автоматически рассылает всем тем, кого считает нарушителем, потому что другие данные не подтягиваются.

Как отмечает адвокат Дарья Тарасенко в своем фейсбуке, если человек согласится со штрафом, он автоматически признает, что он не обновил данные вовремя – то есть до 16 июля 2024 года

Антон Сененко рассказал о нескольких версиях возникновения сообщений о штрафах, поблагодарив Минобороны за помощь:

Никакого штрафа не существует и это только сообщение.

Резерв – это приложение, что подтягивает информацию из реестра. Если ТЦК не добавил данные, то в Резерв + не хватает информации.

Если информацию об обновлении данных не внесли в реестр вовремя, то датой обновления данных считают дату установки приложения на телефон.

Вследствие массовых сообщений о штрафах большое количество мужчин начала приходить лично в ТЦК и СП, создавая огромные очереди.

В свою очередь, на жалобы пользователей приложения ответила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Она говорит, что информации об уточнении данных нет в реестре "Оберег" и надо обратиться в ТЦК с этим вопросом.

Ответ Черногоренко на комментарий человека / Скриншот

Екатерина Черногоренко объяснила возможную причину возникновения сообщений / Скриншот