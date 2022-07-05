Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, комендантский час – это не обычная прихоть.
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За нарушение комендантского часа могут ввести штраф
Монастырский отметил, что не все украинцы, к сожалению, соблюдают условия комендантского часа.
И это вопрос к нашим законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение. Речь идет об административной ответственности,
– отметил министр.
Он подчеркнул, что комендантский час – это требование времени, а не прихоть, чтобы ограничить передвижение людей.
"Это вопрос противодействия ДРГ (диверсионно-разведывательным группам - 24 канал) и перемещение чувствительных грузов во время комендантского часа. Это вопрос безопасности на улице, требующий соответствующих мер", – добавил глава МИД.
Поэтому Монастырский призвал всех украинцев соблюдать комендантский час, который ввели в украинских областях после объявления военного положения.
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