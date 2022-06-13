В столице комендантский час длится с 23:00 вечера до 5:00 утра. В это время запрещено выходить на улицу, а за порядком следят патрули.

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Нарушители грубили ТрО

Компанию, нарушавшую комендантский час, обнаружила бригада территориальной обороны во время обхода. Нарушители были под хмельком возле одного из жилых комплексов Киева в час ночи.

Вместо того чтобы признать свою вину, нарушительница стала оскорблять правоохранительницу за ее лишний вес. При этом свел свой бред к тому, что якобы это потому, что ТРО хорошо кормят. Впоследствии начала похожие образы и к своему товарищу.

Но и на этом чушь нарушительницы не завершились. Она прибегла к проклятиям. Начала угрожать, что ее проклятия сбываются. Все материалы по инциденту территориальная оборона передала в полицию.

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Как ТрО воюет на фронте

Бойцы территориальной обороны вполне законно могут отправлять в горячие точки. Ведь в начале мая Верховная Рада Украины приняла соответствующий законопроект , позволяющий бойцам ТрО выполнять задачи в районах боевых действий. А 10 июня президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Также в мае силы территориальной обороны получили нового командующего . Им стал генерал-майор Игорь Танцур. Он заменил на этом посту бригадного генерала Юрия Галушкина. Такое решение принял президент Владимир Зеленский. Силы ТрО – это самая молодая группировка в составе ВСУ. Но уже с боевым опытом. Министр обороны Алексей Резников такое решение о новом назначении приветствовал.

Успехи терроборонцев на фронте не заставили долго ждать себя. Наши бойцы показали уникальные кадры боя в поселке Камышеваха в Луганской области. Один из украинских защитников проявил незаурядный героизм – заскочил на танк и забросил гранату прямо в люк российского танка. Таким образом, воин обезвредил вражескую технику. По информации Страткома Вооруженных Сил Украины мужественным воином оказался Сергей Сосюра, боец 131-го батальона ТрО. В этом бою благодаря усилиям терробороновцев также сгорели два российских танка.

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