Из-за локдауна в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля отменили. Впрочем, ограничения в столице продлили, а значит и Раде нужно снова переносить сессию или собираться вне очереди.

Как рассказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, пока непонятно, будет ли работать Рада. Для того, чтобы изменить собственный график работы, Рада должна собраться и проголосовать или собраться на внеочередное заседание.

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Будет ли работать Рада на следующей неделе

Железняк написал, что с 13 по 16 апреля официально запланированы заседания по одному вопросу – рассмотрение правок в законопроект №2194 по земельной реформе. К тому же добавил: во вторник 13 апреля, скорее всего, нардепы соберутся на внеочередное заседание.

По словам Железняка рассмотрят:

военные вопросы,

реструктуризацию валютных кредитов

вопросы образования.

Также он отмечает: Рада может рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение правил самоизоляции №4540.

Нардепы собирают подписи

Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем телеграм-канале опубликовала фото бланка для сбора подписей относительно заседания. Нардепы планируют собраться на заседание по собственной инициативе. В повестке дня указаны 12 вопросов.

Среди них в частности законопроект об админправонарушениях за несоблюдение самоизоляции, оборонное планирование и реструктуризация кредитных долгов.

Обратите внимание! В Киеве усиленный карантин должен был длиться до 9 апреля включительно. Впрочем, его продлили до 16 апреля и добавили более строгие меры безопасности. Теперь он продлится до 16 апреля.

Рада в локдаун провела внеочередное заседание

Из-за локдауна в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля отменили. На этой неделе депутаты работали в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.

Впрочем, это не помешало им собраться на внеочередную сессию. За один день нардепы провели 3 внеочередных заседания подряд и рассмотрели ряд важных вопросов.

Что рассмотрела Рада на прошлом заседании