Рада собирает внеочередное заседание: в плане законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции
Из-за локдауна в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля отменили. Впрочем, ограничения в столице продлили, а значит и Раде нужно снова переносить сессию или собираться вне очереди.
Источник:телеграм Ярослава Железняка
Как рассказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, пока непонятно, будет ли работать Рада. Для того, чтобы изменить собственный график работы, Рада должна собраться и проголосовать или собраться на внеочередное заседание.
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Будет ли работать Рада на следующей неделе
Железняк написал, что с 13 по 16 апреля официально запланированы заседания по одному вопросу – рассмотрение правок в законопроект №2194 по земельной реформе. К тому же добавил: во вторник 13 апреля, скорее всего, нардепы соберутся на внеочередное заседание.
По словам Железняка рассмотрят:
- военные вопросы,
- реструктуризацию валютных кредитов
- вопросы образования.
Также он отмечает: Рада может рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение правил самоизоляции №4540.
Нардепы собирают подписи
Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем телеграм-канале опубликовала фото бланка для сбора подписей относительно заседания. Нардепы планируют собраться на заседание по собственной инициативе. В повестке дня указаны 12 вопросов.
Среди них в частности законопроект об админправонарушениях за несоблюдение самоизоляции, оборонное планирование и реструктуризация кредитных долгов.
Рада в локдаун провела внеочередное заседание
Из-за локдауна в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля отменили. На этой неделе депутаты работали в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.
Впрочем, это не помешало им собраться на внеочередную сессию. За один день нардепы провели 3 внеочередных заседания подряд и рассмотрели ряд важных вопросов.
Что рассмотрела Рада на прошлом заседании
- одобрила заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта.
- прекратила депутатские полномочия Александра Скичко и Игоря Колыхаева;
- назначила выборы мэра Харькова на октябрь;
- разблокировала большую приватизацию;
- ужесточила наказание за уклонение от армии.
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