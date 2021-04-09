Через локдаун у Києві пленарні засідання з 29 березня до 2 квітня скасували. Втім, обмеження у столиці продовжили, а значить і Раді потрібно знову переносити сесію чи збиратися позачергово.

Як розповів голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, наразі незрозуміло, чи працюватиме Рада. Для того, аби змінити власний графік роботи, Рада має зібратися і проголосувати чи зібратися на позачергове засідання.

До речі Кличко не виключив продовження локдауну у Києві до 10 травня

Чи працюватиме Рада наступного тижня

Железняк написав, що з 13 до 16 квітня офіційно заплановані засідання з одного питання – розгляд правок до законопроєкту №2194 щодо земельної реформи. До того ж додав: у вівторок 13 квітня, скоріш за все, нардепи зберуться на позачергове засідання.

За словами Железняка розглядатимуть:

військові питання,

реструктуризацію валютних кредитів

питання освіти.

Також він зазначає: Рада може розглянути законопроєкт про штрафи за порушення правил самоізоляції №4540.

Нардепи збирають підписи

Нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму телеграм-каналі опублікувала фото бланку для збору підписів щодо засідання. Нардепи планують зібратися на засідання з власної ініціативи. У порядку денному зазначені 12 питань.

Серед них зокрема законопроєкт про адмінправопорушення за недотримання самоізоляції, оборонне планування і реструктуризація кредитних боргів.

Зверніть увагу! У Києві посилений карантин мав тривати до 9 квітня включно. Втім, його продовжили до 16 квітня і додали суворіших заходів безпеки. Наразі він триватиме до 16 квітня.

Рада на локдауні провела позачергове засідання

Через локдаун у Києві пленарні засідання з 29 березня до 2 квітня скасували. На цьому тижні депутати працювали у комітетах, комісіях та депутатських фракціях.

Втім, це не завадило їм зібратися на позачергову сесію. За один день нардепи провели 3 позачергових засідання поспіль і розглянули низку важливих питань.

Що розглянула Рада на минулому засіданні