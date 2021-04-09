Рада збирає позачергове засідання: в плані законопроєкт про штрафи за порушення самоізоляції
Через локдаун у Києві пленарні засідання з 29 березня до 2 квітня скасували. Втім, обмеження у столиці продовжили, а значить і Раді потрібно знову переносити сесію чи збиратися позачергово.
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
Як розповів голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, наразі незрозуміло, чи працюватиме Рада. Для того, аби змінити власний графік роботи, Рада має зібратися і проголосувати чи зібратися на позачергове засідання.
До речі Кличко не виключив продовження локдауну у Києві до 10 травня
Чи працюватиме Рада наступного тижня
Железняк написав, що з 13 до 16 квітня офіційно заплановані засідання з одного питання – розгляд правок до законопроєкту №2194 щодо земельної реформи. До того ж додав: у вівторок 13 квітня, скоріш за все, нардепи зберуться на позачергове засідання.
За словами Железняка розглядатимуть:
- військові питання,
- реструктуризацію валютних кредитів
- питання освіти.
Також він зазначає: Рада може розглянути законопроєкт про штрафи за порушення правил самоізоляції №4540.
Нардепи збирають підписи
Нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму телеграм-каналі опублікувала фото бланку для збору підписів щодо засідання. Нардепи планують зібратися на засідання з власної ініціативи. У порядку денному зазначені 12 питань.
Серед них зокрема законопроєкт про адмінправопорушення за недотримання самоізоляції, оборонне планування і реструктуризація кредитних боргів.
Рада на локдауні провела позачергове засідання
Через локдаун у Києві пленарні засідання з 29 березня до 2 квітня скасували. На цьому тижні депутати працювали у комітетах, комісіях та депутатських фракціях.
Втім, це не завадило їм зібратися на позачергову сесію. За один день нардепи провели 3 позачергових засідання поспіль і розглянули низку важливих питань.
Що розглянула Рада на минулому засіданні
- схвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту.
- припинила депутатські повноваження Олександра Скічка і Ігоря Колихаєва;
- призначила вибори мера Харкова на жовтень;
- розблокувала велику приватизацію;
- посилила покарання за ухиляння від армії.
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