В Минюсте объяснили "Судебно-юридической газете", что ТЦК в случае неуплаты штрафа принимает меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

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Как могут взыскать деньги с должника

Кабмин отметил, что на то, чтобы забрать повестку с почты есть 3 дня, если повестку не вручили лично. Если повестку вернули неврученной с проставлением соответствующей отметки по почте, то ТЦК может начать процедуру наложения штрафа.

Штраф составляет от 17 тысяч гривен до 25,5 тысяч гривен. Его надо оплатить, согласно кодексу Украины об административных правонарушениях, не позднее, как через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления – не позднее, как через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Минюст в ответ на запрос журналистов, сообщил, что в соответствии со статьей 308 Кодекса об административных правонарушениях в случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный частью 1 статьи 307 настоящего Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

Абзац 1 части 1 статьи 48 закона "Об исполнительном производстве" определяет, что обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, что перечисляются на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы).

Взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

Когда у должника могут забрать жилье

Также следует отметить, что в случае если сумма, подлежащей взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (то есть, если сумма составляет менее 160 тысяч гривен) обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника,

– заверили в Минюсте.

Также исполнитель имеет право накладывать арест на средства и другие ценности должника. В частности, на средства, которые находятся в кассах, на счетах в банках, других финансовых учреждениях и органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, на счета в ценных бумагах, а также опечатывать кассы, помещения и места хранения денег.

Кстати, штрафы за уклонение от мобилизации составляют от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или в случае повторного нарушения. Их могут накладывать в течение 3 месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее, чем через год со дня его совершения.