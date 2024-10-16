У Мін'юсті пояснили "Судово-юридична газеті", що ТЦК у разі несплати штрафу вживає заходів примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника.

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Як можуть стягнути гроші з боржника

Кабмін зауважив, що на те, щоб забрати повістку з пошти є 3 дні, якщо повістку не вручили особисто. Якщо повістку повернули неврученою з проставленням відповідної відмітки поштою, то ТЦК може почати процедуру накладення штрафу.

Штраф становить від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Його треба сплатити, згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення, не пізніше, як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше, як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Мін'юст у відповідь на запит журналістів, повідомив, що відповідно до статті 308 Кодексу про адміністративні правопорушення у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною 1 статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, роботи або за місцеперебуванням його майна в порядку, встановленому законом.

Абзац 1 частини 1 статті 48 закону "Про виконавче провадження" визначає, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації (пред'явленні електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби).

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Коли у боржника можуть забрати житло

Також слід зазначити, що у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (тобто, якщо сума становить менш як 160 тисяч гривень) звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов'язаний вжити заходів для виконання рішення коштом іншого майна боржника,

– запевнили у Мін'юсті.

Також виконавець має право накладати арешт на кошти та інші цінності боржника. Зокрема, на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей.

До речі, штрафи за уникнення від мобілізації становлять від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану або у випадку повторного порушення. Їх можуть накладати протягом 3 місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше, ніж через рік з дня його вчинення.