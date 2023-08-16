Как сообщает 24 Канал, сейчас в Украине проводятся встречи, в ходе которых налоговики рассказывают о регистраторах расчетных операций и программных РРО. Кроме теоретических знаний, предпринимателям оказывают практическую помощь по установлению решения для оптимизации бизнес-процессов.

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Налоговики усиливают разъяснительную работу, обеспечивают всестороннюю поддержку плательщикам и отмечают, что всю необходимую информацию можно получить по номерам "горячих линий" и во время личных консультаций в каждом Центре обслуживания плательщиков Киева.

У нас осталось всего два месяца, именно у предпринимателей, разобраться в этих вопросах: какие РРО или ПРРО устанавливать, как их синхронизировать с банковскими терминалами. Я надеюсь, что такие наши начинания помогут предпринимателю разобраться и с первого октября торговать спокойно.

– подчеркивает Вячеслав Забелин, заместитель директора рынка "Столичный".

Предприниматели, уже ознакомившиеся с регистраторами, отмечают, что это максимально полезная практика.

Можно назвать менторов из налоговой администрации, которые "будут за ручку" водить предпринимателей и рассказывать как это делать и говорить, что это не вредно для бизнеса, что это нормальное лояльное отношение к бизнесу,

– отмечает бизнесмен Александр Кожуховский.

С начала прошлого года предприятия должны применять регистраторы как при наличных, так и при безналичных расчетных операциях. Исключение – плательщики единого налога первой группы. Но в результате военного положения штрафы были временно отменены. В октябре они снова начнут действовать.

В Украине проводятся встречи, во время которых налоговики рассказывают о РРО и ПРРО: смотрите видео

В то же время, налоговая готова поддержать предпринимателей. В частности, здесь было разработано программное решение, которое должно облегчить процесс регистрации расчетных операций. Программное решение бесплатное, удобное и современное.

На сегодня налоговая служба обеспечивает всех налогоплательщиков бесплатным программным решением, программным РРО, которое позволяет выполнять все свои обязанности по фискализации расчетных операций должным образом. Он функционален, прост, а главное – бесплатный,

– говорит начальник управления фактических проверок Главного управления ГНС в Киеве Александр Двирко.

Чтобы зарегистрировать ПРРО, нужно иметь электронную подпись и доступ в интернет. Регистрация проходит в электронном кабинете плательщика. После этого предприниматель сможет проводить свои операции в специальном приложении. Как подчеркивают в налоговой, представители ведомства готовы помочь всем предпринимателям, стремящимся разобраться в нюансах. Здесь подчеркивают, что такие консультации помогут уберечься от штрафов.