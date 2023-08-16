Як повідомляє 24 Канал, наразі в Україні проводяться зустрічі під час яких податківці розповідають про реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО. Окрім теоретичних знань підприємцям надають практичну допомогу зі встановлення рішення для оптимізації бізнес-процесів.

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Податківці посилюють роз’яснювальну роботу, забезпечують всебічну підтримку платникам і зазначають, що всю необхідну інформацію також можна отримати за номерами "гарячих ліній" та під час особистих консультацій у кожному Центрі обслуговування платників Києва.

У нас залишилось тільки два місяці, саме у підприємців, розібратись у цих питаннях: які РРО чи ПРРО встановлювати, як їх синхронізувати з банківськими терміналами. Я сподіваюсь, що такі наші починання допоможуть підприємцю розібратися і з першого жовтня торгувати спокійно,

– наголошує В'ячеслав Забєлін, заступник директора ринку "Столичний".

Підприємці, які вже ознайомилися із реєстраторами зазначають, що це максимально корисна практика.

Можна назвати менторів з податкової адміністрації, які "будуть за ручку" водити підприємців і розповідати як це робити і казати, що це не шкідливо для бізнесу, що це нормальне лояльне ставлення до бізнесу,

– зазначає бізнесмен Олександр Кожухівський.

Від початку минулого року субʼєкти господарювання повинні застосовувати реєстратори як при готівкових, так і при безготівкових розрахункових операціях. Виняток – платники єдиного податку першої групи. Утім, внаслідок воєнного стану штрафи були тимчасово скасовані. В жовтні вони знову почнуть діяти.

В Україні проводяться зустрічі під час яких податківці розповідають про РРО та ПРРО: дивіться відео

Водночас податкова готова підтримати підприємців. Зокрема, тут розробили програмне рішення, що має полегшити процес реєстрації розрахункових операцій. Програмне рішення безоплатне, зручне та сучасне.

На сьогодні податкова служба забезпечує всіх платників податків безкоштовним програмним рішенням, програмним РРО, яке дозволяє виконувати всі свої обов'язки щодо фіскалізації розрахункових операцій належним чином. Він функціональний, простий, а головне – безкоштовний,

– каже начальник управління фактичних перевірок Головного управління ДПС у Києві Олександр Двірко.

Аби зареєструвати ПРРО потрібно мати електронний підпис та доступ до інтернету. Реєстрація відбувається у електронному кабінеті платника. Після цього підприємець зможе проводити свої операції у спеціальному додатку. Як підкреслюють у податковій, представники відомства готові допомогти усім підприємцям, які прагнуть розібратись в нюансах. Тут наголошують, що такі консультації допоможуть вберегтися від штрафів.