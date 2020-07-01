Кабмин установил штрафы за отсутствие маски в публичных местах и транспорте
В правительстве предлагают усилить административную ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах и транспорте. Следовательно, на заседании 1 июля министры рассмотрели законопроект, в котором предложены штрафы за такие нарушения для физических и юридических лиц.
Кабинет Министров Украины предлагает нардепам рассмотреть проект закона о штрафах для владельцев общественных учреждений и заведений, а также маршруток за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами, пишет 24 канал.
Актуально Украина – в шаге от усиления карантина, однако уровень смертности достаточно низкий
Так, министры единодушно поддержали предложение, которое озвучил глава Минюста Денис Малюська.
Кого, согласно законопроекту, хотят штрафовать:
- Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях для граждан Украины.
- Отдельно будет установлена ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать их в указанные помещения только при наличии масок.
Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути, речь идет о даже чуточку уменьшении штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина,
– сказал Малюська.
Какие штрафы, согласно законопроекту, предусмотрены для владельцев заведений и транспорта:
- Сумма штрафа составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов. А это – от 3 400 до 5 100 гривен.
Что этому предшествовало:
- 25 июня премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев носить маски, чтобы власти не приходилось снова "закрывать страну на жесткий карантин".
- В последние две недели статистика показывала постоянное увеличение суточного прироста больных COVID-19 (за исключением выходных дней). Также возросло количество людей, которых госпитализируют с тяжелым течением болезни, и количество больных пневмонией.
- Министерство здравоохранения прогнозирует вспышку коронавируса после выходных 27 – 29 июня в Одессе, где не выполняли рекомендации Минздрава.
- В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 664 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 44 998 человек, в том числе 3 270 детей и 6 765 медиков. Из них 19 578 пациентов выздоровели, а 1 173 — умерли от осложнений.
- Резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Украине в июне связывают именно с нарушениями масочного режима и несоблюдением украинцами рекомендаций Минздрава по жизни в условиях карантина.