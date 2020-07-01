В правительстве предлагают усилить административную ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах и транспорте. Следовательно, на заседании 1 июля министры рассмотрели законопроект, в котором предложены штрафы за такие нарушения для физических и юридических лиц.

Кабинет Министров Украины предлагает нардепам рассмотреть проект закона о штрафах для владельцев общественных учреждений и заведений, а также маршруток за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами, пишет 24 канал.

Актуально Украина – в шаге от усиления карантина, однако уровень смертности достаточно низкий

Так, министры единодушно поддержали предложение, которое озвучил глава Минюста Денис Малюська.

Кого, согласно законопроекту, хотят штрафовать:

Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях для граждан Украины.

Отдельно будет установлена ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать их в указанные помещения только при наличии масок.

Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути, речь идет о даже чуточку уменьшении штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина,

– сказал Малюська.

Какие штрафы, согласно законопроекту, предусмотрены для владельцев заведений и транспорта:

Сумма штрафа составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов. А это – от 3 400 до 5 100 гривен.

Что этому предшествовало: