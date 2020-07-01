Кабмін встановив штрафи за відсутність маски у публічних місцях і транспорті
В уряді пропонують посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму у громадських місцях та транспорті. Відтак, на засіданні 1 липня міністри розглянули законопроєкт, згідно з яким запропоновані штрафи за такі порушення для фізичних і юридичних осіб.
Кабінет Міністрів України пропонує нардепам розглянути проєкт закону про штрафи для власників громадських установ і закладів, а також маршруток за недотримання маскового режиму відвідувачами й пасажирами, пише 24 канал.
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Так, міністри одностайно підтримали пропозицію, яку озвучив глава Мін’юсту Денис Малюська.
Кого, згідно з законопроєктом, хочуть штрафувати:
- Відповідальність буде передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення для громадян України.
- Окремо буде встановлена відповідальність для юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати їх у вказані приміщення лише за наявності масок.
Штрафи великі. Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті йдеться про навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину,
– сказав Малюська.
Які штрафи, згідно з законопроєктом, передбачені для власників закладів і транспорту:
- Сума штрафу становить від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. А це – від 3 400 до 5 100 гривень.
Що цьому передувало:
- 25 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців носити маски, аби владі не доводилося знову "закривати країну на жорсткий карантин".
- В останні два тижні статистика показувала постійне збільшення добового приросту хворих на COVID-19 (за винятком вихідних днів). Також зросла кількість людей, яких госпіталізують з важким перебігом хвороби, та кількість хворих на пневмонію.
- Міністерство охорони здоров'я прогнозує спалах коронавірусу після вихідних 27 – 29 червня в Одесі, де не виконували рекомендації МОЗ.
- В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 664 людей. Загалом з початку епідемії COVID-19 підтвердили у 44 998 людей, зокрема у 3 270 дітей та 6 765 медиків. З них 19 578 пацієнтів одужали, а 1 173 — померли від ускладнень.
- Різкий спалах захворювання на коронавірус в Україні у червні пов’язують саме з порушеннями маскового режиму та недотриманням українцями рекомендацій МОЗ щодо життя в умовах карантину.