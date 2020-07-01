В уряді пропонують посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму у громадських місцях та транспорті. Відтак, на засіданні 1 липня міністри розглянули законопроєкт, згідно з яким запропоновані штрафи за такі порушення для фізичних і юридичних осіб.

Кабінет Міністрів України пропонує нардепам розглянути проєкт закону про штрафи для власників громадських установ і закладів, а також маршруток за недотримання маскового режиму відвідувачами й пасажирами, пише 24 канал. Актуально Україна – за крок до посилення карантину, проте рівень смертності досить низький Так, міністри одностайно підтримали пропозицію, яку озвучив глава Мін’юсту Денис Малюська. Кого, згідно з законопроєктом, хочуть штрафувати: Відповідальність буде передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення для громадян України.

Окремо буде встановлена відповідальність для юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати їх у вказані приміщення лише за наявності масок. Штрафи великі. Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті йдеться про навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину,

– сказав Малюська. Які штрафи, згідно з законопроєктом, передбачені для власників закладів і транспорту: Сума штрафу становить від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. А це – від 3 400 до 5 100 гривень. Що цьому передувало: 25 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців носити маски, аби владі не доводилося знову "закривати країну на жорсткий карантин".

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