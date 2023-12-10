В Украине уже начали возделывать хвойные деревья, чтобы предотвратить случаи вандализма перед новогодними праздниками. Призываем украинцев быть сознательными и покупать елки только у легальных реализаторов.

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Какие штрафы за незаконно срубленную елку

В рамках кампании по предотвращению самовольных вырубок хвойных растений в Киеве уже начали возделывать деревья безвредными химическими веществами. Они абсолютно безопасны для хвойных, а вот злоумышленники столкнутся с последствиями, ведь в теплом помещении репелленты начинают выделять неприятный запах.

Директор КО "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат подчеркнул, что в столице также будут рейдовые мероприятия и патрулирование с привлечением работников государственной экологической инспекции и должностных лиц патрульной полиции. Все эти комплексные действия направлены на борьбу с незаконной вырубкой хвойных деревьев.

Если кто-то все же срубит дерево, то ему будет угрожать наказание. Размер штрафа зависит от величины и местонахождение зеленого насаждения.

Да, украинцам придется заплатить, если незаконно срубили елку:

в лесах – от 759 до 3 432 гривен;

в пределах города и других населенных пунктов – от 1 152 до 1 852 гривен;

в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 11 495 до 52 311 гривен.

Если правоохранители обнаружат, что нарушитель занимался массовой вырубкой хвойных деревьев, ему может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.

В Украине хотят штрафовать за использование названий "шампанское" и "коньяк"

В Украине было предложено штрафовать за незаконное использование зарегистрированных брендов с декабря 2024 года. Так планируется ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере географических указаний спиртных напитков.

Речь идет об использовании названий "шампанское" и "коньяк". Штрафы могут быть от 340 до 850 гривен.

Как пояснили в правительстве, такой закон и введение соответствующих штрафов будут гармонизировать положения национального законодательства с нормами права ЕС и установят общие правила определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков.