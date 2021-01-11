Штурм Капитолия: Мелания Трамп осудила насилие и выразила соболезнования родственникам погибших
Супруга действующего президента США Мелания Трамп осудила штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января. Она призвала воздерживаться от насилия и выразила соболезнования семьям погибших во время этих событий.
Мелания Трамп призвала воздерживаться от насилия. Ее обращение опубликовали на сайте Белого дома.
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"Не сомневайтесь, я, конечно, осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие никогда не является приемлемым", – сказала первая леди США.
Она заявила, что ей очень жаль, что "вокруг этих трагических событий начались грязные сплетни, необоснованные личные выпады и искаженные ложные обвинения".
Я прошу людей остановить насилие, никогда не делайте предположений, основанных на цвете кожи человека, не используйте различные политические идеологии, как основу для агрессии и злости,
– отметила Трамп.
Она выразила соболезнования семьям погибших в результате штурма.
Беспорядки в Вашингтоне: коротко
- Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США. Они хотели помешать утверждению итогов президентских выборов.
- Дело в том, что они не соглашаются с результатами выборов, на которых победу одержал демократ Джозеф Байден.
- Между протестующими и правоохранителями начались столкновения. В результате погибли 5 человек.
- Победителя выборов – Джо Байдена – смогли объявить 7 января.
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