Дружина чинного президента США Меланія Трамп засудила штурм Капітолію у Вашингтоні 6 січня. Вона закликала утримуватися від насильства та висловила співчуття сім'ям загиблих під час цих подій.

Меланія Трамп закликала утримуватися від насильства. Її звернення опублікували на сайті Білого дому.

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"Не сумнівайтеся, я, звичайно, засуджую насильство, яке відбулося в Капітолії нашої країни. Насильство ніколи не є прийнятним", – сказала перша леді США.

Вона заявила, що їй дуже шкода, що "навколо цих трагічних подій почалися брудні плітки, необґрунтовані особисті випади і спотворені неправдиві звинувачення".

Я благаю людей зупинити насильство, ніколи не робіть припущень, заснованих на кольорі шкіри людини, не використовуйте різні політичні ідеології, як основу для агресії та злості,

– зауважила Трамп.

Вона висловила співчуття сім'ям загиблих внаслідок штурму.

Заворушення у Вашингтоні: коротко