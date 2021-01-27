В США по меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января. Большинство обвинили в незаконном проникновении в здание и хулиганстве.

Источник: CNN

Правоохранители провели масштабное и беспрецедентное расследование. О его результатах рассказал прокурор округа Колумбия.

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Всего обвинение получили по меньшей мере 150 человек, причастных к захвату Конгресса 6 января 2021 года.

В чем их обвиняют

в незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом;

хулиганстве;

краже государственной собственности;

заговоре;

нападениях на правоохранителей.

В министерстве юстиции сообщили, что на причастность к беспорядкам в Вашингтоне в целом проверяют более 400 человек. Кроме того, в будущем ожидается арест по меньшей мере сотни участников беспорядков.

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Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс.

Они хотели помешать объявлению официальных результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

В результате 5 человек погибли, многие получили ранения.



Беспорядки в США / инфографика 24 канала