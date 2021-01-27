Штурм Капитолия: обвинения получили по меньшей мере 150 человек
В США по меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января. Большинство обвинили в незаконном проникновении в здание и хулиганстве.
Источник: CNN
Правоохранители провели масштабное и беспрецедентное расследование. О его результатах рассказал прокурор округа Колумбия.
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Всего обвинение получили по меньшей мере 150 человек, причастных к захвату Конгресса 6 января 2021 года.
В чем их обвиняют
- в незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом;
- хулиганстве;
- краже государственной собственности;
- заговоре;
- нападениях на правоохранителей.
В министерстве юстиции сообщили, что на причастность к беспорядкам в Вашингтоне в целом проверяют более 400 человек. Кроме того, в будущем ожидается арест по меньшей мере сотни участников беспорядков.
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Беспорядки в Вашингтоне: основное
- Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс.
- Они хотели помешать объявлению официальных результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
- В результате 5 человек погибли, многие получили ранения.
Беспорядки в США / инфографика 24 канала
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