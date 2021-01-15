Прокуроры утверждают, что намерениями сторонников президента Дональда Трампа во время нападения на Капитолий были "захват и убийство должностных лиц". Кстати, в США уже идут суды над участниками штурма.

Во время рассмотрения дела нападающего Джейкоба Ченсли прокуроры сделали определенные выводы, сообщает CNN.

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Что говорят прокуроры

Доказательства, в частности, слова и действия Ченсли в Капитолии, подтверждают, что намерениями нападавших были захват и убийство избранных представителей власти.

На суде также показали видеозаписи штурма, которые якобы свидетельствуют о доказательствах координации действий внутри групп нападавших. Например, одна из протестующих дает инструкции мегафоном. Женщина говорит, какое окно разбить, чтобы попасть в нужную комнату, и через какую дверь выйти.

Кроме того, прокуроры считают доказательством фото одного из участников штурма, который ворвался в зал голосований Конгресса с наручниками. В суде утверждают, что это может свидетельствовать о желании взять политиков в заложники.

Что известно о самом Ченсли

Протестующий известен как "рогатый шаман", по информации полиции, был вооружен металлическим копьем с острым концом. На нем был флаг США. Ченсли якобы также координировал действия сторонников Трампа с помощью мегафона.

Ченсли или "рогатый шаман" / Фото Getty Imiges

Прокуроры отмечают, что "рогатый шаман" ворвался на место вице-президента Майка Пенса и оставил там записку, где было написано "это лишь вопрос времени, справедливость наступает".

Митингующий уверяет, что такие действия не следует рассматривать как угрозу. Однако человек озвучил одну из теорий QAnon, что Пенс якобы был "предателем", который занимался торговлей детьми, как, по его словам, Байден и другие чиновники США. Кстати, Ченсли действительно является сторонником движения QAnon, как и другие участники штурма.

Что такое QAnon? Это теория заговора, распространенная в США. Ее сторонники считают, что миром правит группа сатанистов, которую возглавляют американские демократы.

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Вместо этого прокуроры утверждают, что Ченсли страдает психическими заболеваниями и употребляет наркотики.

Обратите внимание! Сторонники Трампа 6 января ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс. Они хотели помешать объявлению официальных результатов президентских выборов, на которых победил Байден. В результате 5 человек погибли, многие – получили ранения. Подробнее – читайте по ссылке.

Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала