Прокурори стверджують, що намірами прихильників президента Дональда Трампа під час нападу на Капітолій були "захоплення та вбивство посадовців". До речі, в США вже тривають суди над учасниками штурму.

Під час розгляду справи нападника Джейкоба Ченслі прокурори зробили певні висновки, повідомляє CNN.

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Що кажуть прокурори

Докази, зокрема, слова та дії Ченслі в Капітолії, підтверджують, що намірами нападників були захоплення та вбивство обраних представників влади.

На суді також показали відеозаписи штурму, які нібито свідчать про докази координації дій усередині груп нападників. Наприклад, одна з протестувальниць дає інструкції мегафоном. Жінка каже, яке вікно розбити, аби потрапити до потрібної кімнати, і через які двері вийти.

Крім того, прокурори вважають доказом фото одного з учасників штурму, який увірвався до зали голосувань Конгресу з наручниками. У суді стверджують, що це може свідчити про бажання взяти політиків у заручники.

Що відомо про самого Ченслі

Протестувальник відомий як "рогатий шаман", за інформацією поліції, був озброєний металевим списом із гострим кінцем. На ньому був прапор США. Ченслі нібито також координував дії прихильників Трампа за допомогою мегафону.

Ченслі або "рогатий шаман" / Фото Getty Imiges

Прокурори наголошують, що "рогатий шаман" увірвався Ченслі на місце віцепрезидента Майка Пенса і залишив там записку, де писало "Це лише питання часу, справедливість настає".

Мітингувальник запевняє, що такі дії не слід розглядати як загрозу. Однак чоловік озвучив одну із теорій QAnon, що Пенс нібито був "зрадником", який займався торгівлею дітьми, як, за його словами, Байден та інші чиновники США. До речі, Ченслі справді є прихильником руху QAnon, як і інші учасники штурму.

Що таке QAnon? Це теорія змови, поширена в США. Її прибічники вважають, що світом править група сатаністів, яку очолюють американські демократи.

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Натомість прокурори стверджують, що Ченслі страждає на психічні захворювання та вживає наркотики.

Зверніть увагу! Прихильники Трампа 6 січня увірвались до Капітолію, де засідав Конгрес. Вони хотіли перешкодити оголошенню офіційних результатів президентських виборів, на яких переміг Байден. У результаті 5 людей загинули, багато – отримали поранення. Детальніше – читайте за посиланням.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу