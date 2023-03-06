Это еще раз демонстрирует нам, что враг совершенно не считается с потерями среди своей живой силы. Так, под Марьинку отправляют на верную смерть бойцов, чтобы уже последующие знали, где расположены огневые позиции наших защитников.

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Штурм, который окончится смертью

Как отмечают журналисты, оккупанты отправляют военных волнами. Точно известно, что первую, состоящую из пехоты, уже никто в живых не увидит. Всех этих бойцов уничтожат.

Журналисты не без основания посвятили этому целый материал. Они ссылаются на информацию, которой с ними поделились военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Наши защитники рассказали, как под Марьинкой работают оккупанты, чтобы достичь хоть каких-то целей.

В издании подчеркивают, что ВСУ называют этих бойцов "мясом". Причиной такой дефиниции стал высокий уровень гибели.

Как это происходит?

Первая волна оккупантов наступает. ВСУ начинают вести по ней огонь. Это видят корректировщики врага и начинают обстреливать огневые позиции наших военных. Их буквально накрывают из минометов и артиллерии. После этого врывается вторая волна пехоты. Ее задача – проникнуть на позиции ВСУ.

Журналисты заметили, что такая тактика использовалась и более 100 лет назад. Ею пользовались во времена Первой мировой войны.

"Как отметил в то время французский офицер, капитан Андре Лафарг в брошюре под названием "Штурм в окопной войне", прорыв хорошо защищенных траншей обходится дорого. "Пехотные части исчезают в огненной печи, как горсти соломы", – писал он", – цитируют журналисты.

Марьинки больше не существует