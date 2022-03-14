Отец и сын Алексей и Виктор Солодухины из Москвы, сдались в плен украинским воинам в первом же бою в Мариуполе.
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Сафари на украинцев
Они приехали добровольно убивать украинцев, им обещали, что это будет безопасно, и в результате не дали ни касок, ни бронежилетов, ни радиосвязи, а просто погнали толпой в составе 9-го полка 1-го армейского корпуса на убой, чтобы они своими трупами обозначили оборонительные рубежи защитников Мариуполя.
Однако украинцы отбили атаку, 12 выживших россиян сами сдались в плен, чтобы избежать уничтожения.
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Маріуполю потрібна допомога
Вот так, идиоты поверили пропаганде, приехали пострелять, пограбить, а тут война, и люди отчаянно защищают свою родину.
Герои Мариуполя в полном окружении уже 12 суток, жители города и его защитники взяты в заложники, их непрерывно бомбит российская авиация и артиллерия, город превращён в ад. Мариуполю нужна помощь
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