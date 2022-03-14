Батько та син Олексій та Віктор Солодухини з Москви здалися в полон українським воїнам у першому ж бою в Маріуполі.

Читайте також Окупанти скинули на Маріуполь вже майже 100 авіабомб: загинуло понад 2 тисячі людей

Сафарі на українців

Вони приїхали добровільно вбивати українців, їм обіцяли, що це буде безпечно, і в результаті не дали ні касок, ні бронежилетів, ні радіозв'язку, а просто погнали натовпом у складі 9 полку 1 армійського корпусу на забій, щоб вони своїми трупами окреслили оборонні рубежі захисників Маріуполя.

Проте, українці відбили атаку, 12 росіян, які вижили, самі здалися в полон, щоб уникнути знищення. Отак ідіоти повірили пропаганді, приїхали постріляти, пограбувати, а тут війна, і люди відчайдушно захищають свою батьківщину.

Допит полонених окупантів – дивіться відео

Маріуполю потрібна допомога

Герої Маріуполя в повному оточенні вже 12 діб, жителі міста та його захисники взяті в заручники, їх безперервно бомбардує російська авіація та артилерія, місто перетворене на пекло. Маріуполю потрібна допомога.

Знищені авто та дитячі іграшки: страшні кадри з Романівського мосту, який зруйнували окупанти – дивіться відео