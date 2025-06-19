Действовали вражеские войска сразу с нескольких флангов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Россия понесла потери

Штурм отражали подразделения артиллерии, ПТРК, беспилотниками. Привлекались бойцы 36 ОБрМП, 54 ОМБР и 101 ОБРО.

Враг понес потери:

14 бронированных машин,

6 единиц мототехники,

50 человек (безвозвратные и санитарные).

Морпехи удерживают позиции и продолжают выполнять боевые задачи,

– отметили военные.

Отражение штурма на Константиновском направлении: смотрите видео

К слову, как отметили в ISW, Россия с зимы 2024 – 2025 годов реже осуществляет механизированные штурмы. По мнению аналитиков, подобные случаи на Константиновском направлении свидетельствуют о том, что оккупанты считают его приоритетным.