Діяли ворожі війська одразу з кількох флангів. Про це повідомляє 24 Канал із посилання на допис 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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Росія зазнала втрат

Штурм відбивали підрозділи артилерії, ПТРК, безпілотниками. Залучалися бійці 36 ОБрМП, 54 ОМБР та 101 ОБРО.

Ворог зазнав втрат:

14 броньованих машин,

6 одиниць мототехніки,

50 осіб (безповоротні та санітарні).

Морпіхи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання,

– наголосили військові.

Відбиття штурму на Костянтинівському напрямку: дивіться відео

До слова, як зауважили в ISW, Росія з зими 2024 – 2025 років рідше здійснює механізовані штурми. На думку аналітиків, подібні випадки на Костянтинівському напрямку свідчать про те, що окупанти вважають його пріоритетним.