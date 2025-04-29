Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, заметив, что, конечно, враг также пытается действовать коварно. Были случаи, когда российские ДРГ маскировались под гражданских. Однако это не дает им нужного результата. Военные бригады "Рубеж" всегда стараются соблюдать технику безопасности при общении с незнакомыми людьми.

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Бывают действительно странные атаки

Как отметил Отченаш, довольно часто российские оккупанты идут в штурм на мотоциклах и легковых автомобилях. Иногда вообще трудно понять, как кто-то додумался такое сделать.

Была ситуация, когда на одну из позиций бригады "Рубеж" ехал белый "Жигуль" со срезанным верхом. Он был похож даже не на пикап, а на какую-то "дурдом-машину", на которые сидело 10 российских военных. Туда влетело несколько FPV-дронов. Был огромный салют с атлетическими перелетами,

– рассказал военный.

Вполне вероятно, что россияне отбирают автомобили у гражданских на временно оккупированных территориях. Затем все эти машины они используют для штурмов.

В этом случае чрезвычайно важны не только обычные FPV-дроны, но и FPV-дроны на оптоволокне. Они позволяют уничтожать сверхважные цели в глубоком тылу врага. Бывали случаи, что выбилась российская система радиоэлектронной борьбы, после чего можно было летать вглубь на обычных FPV.

Благодаря оптоволокну можно залетать на 5-10-15 километров. Наши бойцы залетали даже на 30 километров и уничтожали очень серьезные цели. Спасибо каждому, кто присоединяется к сборам,

– подчеркнул военный.

Бригада "Рубеж" объявила сбор на дроны на оптоволокне. Помочь военным можно по ссылке на "банке" или же по QR-коду.

QR-код на сбор для бригады "Рубеж"