По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, сейчас наиболее интенсивные боевые действия продолжаются недалеко от Северодонецка Луганской области, где враг проводит штурм в направлении Тошковки и Устиновки.
Штурм Терновой, Тошковки и Устиновки, улучшение позиций возле Васильевки: ситуация на направлениях
Начался уже девяностый день героического противостояния Украины против российских оккупантов. Враг не перестает наступать на некоторых направлениях, но ВСУ активно обороняются.
Источник:Генштаб ВСУ