За даними Генерального штабу Збройних Сил України, зараз найбільш інтенсивні бойові дії тривають неподалік Сєвєродонецька Луганської області, де ворог проводить штурм в напрямку Тошківки та Устинівки.

Крім того, окупанти дещо покращили власне становище поблизу населеного пункту Василівка, що на Бахмутському напрямку. А на Харківщині – намагаються закріпитися на західних та північних околицях Тернової.

Яка ситуація на усіх напрямках

Свої наступальні дії російські окупанти здійснюють у Східній операційній зоні, куди входять Харківська, Луганська та Донецька області. На одних напрямках ніч минула спокійно, на інших – фіксували артилерійські обстріли та перегрупування військ.

На Волинському та Поліському напрямках дещо активізувалися білоруси. Вони продовжують виконувати завдання із прикриття ділянок свого кордону в Брестській та Гомельській областях. Крім того, там перемістили дивізіон ОТРК "Іскандер-М" на відстань до 50 кілометрів від кордону з Україною.

На Сіверському напрямку росіяни також намагаються посилити прикриття російсько-українського кордону в Брянській та Курській областях. Вони намагаються тримати все в напрузі, щоб ЗСУ не перекинули частину військ на інші напрямки. Окупанти навіть обладнали позиції поблизу пропуску "Погар" та населеного пункту Случовськ, що у Брянській області.

На Сумщині російські вбивці обстріляли з авіації позиції українських військ поблизу Білопілля.