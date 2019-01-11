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      Штурм офиса Зеленского в центре Киева: появились неожиданные детали

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      Зеленский вместе с полицией штурмовал офис в центре Киева
      Зеленский вместе с полицией штурмовал офис в центре Киева / Фото из Facebook

      Вечером 11 января кандидат в президенты Владимир Зеленский вместе с полицией и группой неизвестных начали штурмовать офис в центре Киева на улице Большая Васильковская, 21.

      Ранее 24 канал сообщал, что 11 января около 20 силовиков ворвалось в офис шоумена и лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского в центре Киева. На место происшествия также прибыли 4 наряды полиции.

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      Один из сотрудников фирмы, помещение которой штурмовали, рассказал некоторым украинским СМИ, что владельцами офиса являются жена Зеленского Елена и один из продюсеров "95 Квартала" Сергей Шефир.

      Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют. По документам, помещение принадлежит жене Зеленского и Сергею Шефиру,
      – отметил мужчина.

      Он отметил, что "существует некое общество, которое имеет первоочередное право покупки офиса, его интересы нарушили, и теперь компания судится в Печерском суде". В то же время, Зеленский якобы не стал ждать решения суда, "заключил договор с нацполицией, договор аренды и, вырезав замки, заехал" в помещение.

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      По словам мужчины, вся конфликтная ситуация началось около 10:00 утра.

      К нам в офис пришли юристы от Владимира Зеленского с полицией и заявили, что мы должны покинуть помещение, поскольку мы якобы незаконно его арендуем. Наши юристы предложили это все решить правовым путем. В результате вся эта волокита продолжалась целый день, а уже вечером приехали спецназовцы, которые затолкали шестерых наших сотрудников в автозак, и поехали в Печерское управление полиции,
      – рассказал он.

      Около 19 часов ситуация возле офиса спокойная. Полицейские разъехались, а активисты с обеих сторон разошлись.

      Кроме того, представители компании, которая арендовала офис, отметили, что уже написали соответствующие заявления в полицию и прокуратуру, и в понедельник, 14 января, будут подавать заявление в суд.

      Также в сети появилось видео, на котором видно, как правоохранители задерживают несколько человек. Их поместили в автобус спецназовцев, припаркованный возле офиса.

      Правоохранители вывели из офиса Зеленского несколько человек: видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский столкновения Полиция Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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