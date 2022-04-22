Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что россияне пытаются оправдать свои неудачи.

К теме Оккупанты вывезли в Россию мариупольцев, которым обещали эвакуацию в Украину

"Штурмовать "Азовсталь", насколько я понимаю, у них нет сил и возможностей. Поэтому Владимир Путин и Сергей Шойгу приняли вроде бы решение уберечь своих солдат", – сказал советник.

Путин озлоблен

По словам Денисенко, на самом деле россияне никогда не берегут своих людей. Он рассказал, что украинское руководство понимает – Путин озлоблен, потому что его армия не может взять "Азовсталь". Однако Денисенко отметил, что украинские военные вынуждены отступить с определенных позиций.

Часть украинских защитников перебрасывают на территорию боевых действий на Донбассе,

– объяснил советник.

Обратите внимание – Денисенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео